Москва, 9 февраля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Пожар начался на крыше шестиэтажного жилого дома на севере Москвы, 9 февраля сообщили в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

ЧП произошло на улице Черняховского у станции метро «Аэропорт» в районе метро «Аэропорт». По предварительным информации, огонь охватил 300 квадратных метров. Из здания проводится эвакуация жильцов.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля вспыхнул пожар в четырехэтажном здании XVII века рядом с Красной площадью в Москве. Он охватил три этажа.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, после чего возгорание локализовали. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин случившегося.