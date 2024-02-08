Москва, 9 февраля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. У горящего на улице Черняховского в Москве жилого шестиэтажного дома полностью обрушилась кровля. Об этом сообщил ТАСС.

61.mchs.gov.ru Пожар

Горящие обломки кровли падают вокруг дома. Вся крыша дома охвачена огнём.

По информации Telegram-каналов, к тушению пожара привлекли авиацию — возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти.

Площадь пожара уже больше 2 тыс. кв. метров, огонь продолжает распространяться и на другие дома. Идёт эвакуация. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, пожар начался на крыше шестиэтажного жилого дома на севере Москвы 9 февраля.

МЧС проинформировало о том, что площадь пожара на севере Москвы достигла 400 тыс. кв. метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

Эвакуировали более 400 человек. По некоторым данным, в здании обрушился чердак.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

6 февраля вспыхнул пожар в четырехэтажном здании XVII века рядом с Красной площадью в Москве. Он охватил три этажа.

Огонь распространился на площади 150 кв. метров, после чего возгорание локализовали. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин случившегося.