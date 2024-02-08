Вашингтон, 9 февраля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону передал ему копии исторических документов, в которых украинцы заявляют о желании присоединиться к Руси.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Об этом говорится в письмах полководца Богдана Хмельницкого, управлявшего землями, контролируемыми тогда Речью Посполитой.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью Владимира Путина. На фото видно, как глава государства и журналист общаются в представительском кабинете в Кремле.

Интервью Путина Такеру Карлсону вышло ночью 9 февраля по московскому времени. В восточных регионах США в это время был вечер 8 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ещё 7 февраля подтвердил, что журналист взял интервью у Путина. Видеозапись на русском языке опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля по московскому времени.