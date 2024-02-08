Москва, 9 февраля, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Все городские службы находятся на месте пожара на севере Москвы, сообщил в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Ранее появилась информация о пожаре, который начался на крыше дома по улице Черняховского у станции метро «Аэропорт».

«Все городские службы на месте», — написал он.

Глава города подчеркнул, что пожарные делают всё, чтобы потушить огонь. Собянин добавил, что эвакуированным жильцам оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС проинформировало о том, что площадь пожара на севере Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

Эвакуация затронула более 400 человек. По некоторым данным, в здании обрушился чердак.