Вашингтон, 9 февраля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Пакетный законопроект сената Конгресса США, предусматривающий выделение большего объема средств на помощь Украине, в сравнении с финансированием защиты собственных границ США от наплыва нелегальных мигрантов, раскритиковал 8 февраля американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Безумие продолжать направлять Украине так много денег без какой-либо подотчетности и в условиях, когда завершение [конфликта] не просматривается», — написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Такой комментарий Маск оставил к публикации претендовавшего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами. Политик, обвинил американский сенат в попытке выделить Украине средства в ущерб охраны границ США от незаконных мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, 8 февраля прошёл первое процедурное голосование в сенате. Инициатива предполагает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю.

При этом 7 февраля инициативу, включающая $20,23 млрд ассигнований на обеспечение безопасности границы с Мексикой заблокировал сенат США с перевесом в один голос против. Сенаторы отклонили документ 50-ю голосами против 49-ти, при этом для процедурного голосования требовалось 60 голосов.