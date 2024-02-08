Вашингтон, 9 февраля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку, несмотря на отставку главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«(Глава минобороны США. — Прим. ред.) Ллойд Остин ещё не разговаривал с этим человеком», — сказал Райдер, отвечая на вопрос журналиста о том, успел ли глава Пентагона провести переговоры с новым главкомом ВСУ Александром Сырским.

Представитель минобороны США подчеркнул, что назначение нового главнокомандующего не окажет никакого влияния и не отразится на поддержке Украины со стороны Соединённых Штатов Америки.

Как передавало ИА Регнум, в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки заявили, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является суверенным решением Киева. Пресс-секретарь Госдепа США Ведант Патель в ходе брифинга отказался комментировать саму ситуацию.

Об отставке Валерия Залужного стало известно вечером 8 февраля. Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая с обращением к гражданам, объявил о назначении на эту должность командующего сухопутными войсками Александра Сырского. По словам Зеленского, причина увольнения Залужного заключается в неудачах ВСУ в ходе провального летнего контрнаступления в возникшего чувства стагнации.