Пермь, 9 февраля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Врачи перевели в реанимационное отделение двоих человек, пострадавших в посёлке Куеда в Пермском крае, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Губернатор отметил, что пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, о пожаре, который произошёл после взрыва на газопроводе в Куеде, стало известно 8 февраля. Изначально появилась информация о возгорании поезда, однако в компании РЖД опровергли эту информацию.

В организации уточнили, что пожар удалось локализовать. При этом для тушения огня компания отправляла поезд к месту ЧП.

2 февраля вспыхнул пожар в исправительной колонии в городе Соликамске Пермского края. Он начался в производственном цеху. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Также произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Для того, чтобы потушить пожар, потребовалось более четырёх часов.