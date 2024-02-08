Двоих пострадавших при пожаре в Куеде в Пермском крае перевели в реанимацию
Махонин: двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае перевели в реанимацию
Пермь, 9 февраля, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Врачи перевели в реанимационное отделение двоих человек, пострадавших в посёлке Куеда в Пермском крае, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.
Губернатор отметил, что пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщало ИА Регнум, о пожаре, который произошёл после взрыва на газопроводе в Куеде, стало известно 8 февраля. Изначально появилась информация о возгорании поезда, однако в компании РЖД опровергли эту информацию.
В организации уточнили, что пожар удалось локализовать. При этом для тушения огня компания отправляла поезд к месту ЧП.
2 февраля вспыхнул пожар в исправительной колонии в городе Соликамске Пермского края. Он начался в производственном цеху. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Также произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Для того, чтобы потушить пожар, потребовалось более четырёх часов.