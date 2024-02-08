Вашингтон, 9 февраля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не придерживается какой-либо позиции в отношении интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление сделал 8 февраля официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У госсекретаря на самом деле нет позиции в отношении этого конкретного эпизода», — указал заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Представитель Госдепа США напомнил, что американское внешнеполитическое ведомство рекомендует воздерживаться от поездок в Россию, и это касается не только журналистов, но и всех американцев.

«Что касается России, это четвертый уровень — не ездить. Причины такой очень серьезной рекомендации довольно ясны. Только за последние полтора года американских журналистов задерживали в России просто за то, что они делают свою работу», — заявил Патель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заверил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, интервью президента России Путина американскому журналисту Карлсону не сможет повлиять на решение Конгресса США поддержать Украину.

Кроме того, представитель Белого дома указал, что американцев нельзя переубедить одним-единственным интервью, и дал совет «не принимать за чистую монету» всё, что скажет Путин. При этом Кирби заявлял накануне, что Белый дом не видит необходимости публикации интервью президента России Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

В рамках видеоанонса интервью Такер Карлсон пояснил, что решился на такой шаг в связи с тем, что американские граждане не имеют представления о том, что на самом деле происходит в России и на Украине. Журналист пообещал опубликовать интервью в открытом доступе 9 февраля в 02:00 мск.