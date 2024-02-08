Вашингтон, 9 февраля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. В расчёте зенитно-ракетного комплекса Patriot, сбившего российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, с высокой долей вероятности присутствовали американские военные, заявил 8 февраля в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«С учётом профессионального мастерства, которое необходимо для обслуживания ЗРК Patriot… скажу, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что в составе экипажа ЗРК могли находиться военнослужащие США», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

По словам Антонова, американская сторона опровергает эту версию, ссылаясь на необходимость провести расследование, как ракета попала на границу с Россией. В связи с этим дипломат отметил, что Вашингтон не мог не знать о месторасположении ЗРК, поскольку любое перемещение переданного Киеву американского вооружения контролируется государственным департаментом и министерством обороны.

Также Антонов рассказал, что в ходе прошедших встреч с представителями Совета национальной безопасности Белого дома и Госдепартамента США представил доказательства применения против самолёта американского зенитного ракетного комплекса Patriot и сообщил о предложении Москвы провести международное расследование. Как передавало ИА Регнум, дипломат в очередной раз указал американской стороне на недопустимость поставок оружия Украине.

24 января Вооружённые силы Украины при помощи зенитного ракетного комплекса сбили с территории Харьковской области российский Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть человек экипажа. В результате падения самолёта в Корочанском районе Белгородской области никто не выжил.

Данные бортовых самописцев подтвердили, что самолёт был сбит в воздухе. В Министерстве иностранных дел России эту атаку назвали осознанной и преднамеренной, а Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».