Вашингтон, 8 февраля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Граждане США должны посмотреть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и после публикации этого разговора многие узнают правду, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско в американской столице.

«Я думаю, что, если позволят здесь людям, простым людям посмотреть, что сказал Владимир Владимирович, как оценил он ситуацию, это будет очень полезно, у многих пелена с глаз спадет», — сказал дипломат.

Он отметил, что представить свою позицию в информационное протестантстве США крайне трудно, если она отличается от взглядов Демократической партии. При этом, по словам Антонова, для российских дипломатов это вовсе невозможно. Посол отметил, что журналист задал вопросы, которые являются крайне важными для простых американцев.

«Карлсон задает простые вопросы. Почему американские граждане должны направлять свои налоги не на укрепление своей безопасности, не на то, чтобы избавить страну от наркотиков, не на то, чтобы убрать с улиц городов США бездомных и нищету, а почему должны отправлять миллиарды долларов в какую-то далекую страну? Кстати говоря, далеко не все знают, я уже в этом не раз удостоверился, где находится вообще Украина, — уточнил дипломат.

Антонов подчеркнул, что все в США ждут публикации видеозаписи с беседой Карлсона с Путиным. Он также раскритиковал утверждения о том, что журналист является агентом и получил деньги за интервью

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату… Это такой бред, это такая чепуха, это такой еще один пример двойных стандартов», — добавил посол.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Карлсон проинформировал о том, что обнародует видеозапись с беседой с Путиным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. 8 февраля журналист опубликовал в соцсетях первую фотографию с интервью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля. Он омтетил, что точное время публикации уточнят.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что интервью президента Путина Такеру Карлсону вызовет эффект информационной бомбы в США. Он предположил, что запись разговора покажут все американские телеканалы.