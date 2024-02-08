Вашингтон, 8 февраля, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Импорт несортированных алмазов массой один карат и более и ювелирных изделий с бриллиантами из России запрещает с 1 марта текущего года минфин США. Об этом говорится в обнародованной 8 февраля генеральной лицензии американского финансового ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По итогам консультаций с госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности постановляется, что запрет на продукцию, ввозимую из Российской Федерации, распространяется на ювелирные изделия с бриллиантами и несортированные алмазы», — указано в документе.

Ограничения коснуться следующих категорий алмазов, которые «были добыты, извлечены, произведены или изготовлены целиком или частично в РФ», независимо от того, были ли алмазы обработаны или переработаны в другую продукцию где-либо ещё, за пределами России.

Решение вступит в силу с 1 марта 2024 года. Кроме того, с 1 сентября текущего года вступит в силу запрет на импорт из России непромышленных алмазов весом весом 0,5 карта и более.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал французский парламентарий, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, санкции западных стран, в том числе против импорта российских алмазов, разрушают их собственные экономики.

Согласованный в декабре 2023 года 12-й пакет санкций ЕС против России включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу алмазов и бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. С 1 января 2024 года страны ЕС не могут напрямую импортировать российские природные и синтетические алмазы, в том числе в ювелирных изделиях.