Вашингтон, 8 февраля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он разместил соответствующий пост в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Кадр из соцсети Такера Карлсона

На фотографии глава государства и журналист находятся в представительском кабинете в Кремле. Они оба одеты в костюмы. При этом Такер Карлсон появился на встрече с полосатым галстуком, а Путин — с однотонным.

Рядом поставлен столик, на котором ближе к журналисту находится стакан воды, а вблизи от Путина — предположительно, белый термос.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Такер Карлсон выступил видеобращением, в котором заявил о намерении взять интервью у Владимира Путина. Он отметил, что опубликует полную версию разговора в широком доступе в Сети.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что журналист взял интервью у российского лидера. Сам Карлсон проинформировал о том, что обнародует видеозапись с беседой с Путиным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.

8 февраля Дмитрий Песков рассказал, что интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на русском языке утром 9 февраля. При этом пресс-секретарь отметил, что точное время публикации будет уточняться. Интервью появится на сайте президента РФ.