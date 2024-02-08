Мелитополь, 8 февраля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провёл рабочую поездку в Запорожскую область, где ознакомился с планом работ по созданию Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Об этом сообщили в пресс-службе региона.

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Учреждение откроется на базе детского оздоровительного лагеря «Искра». В настоящий момент все здания этого комплекса имеют значительные повреждения. На объекте требуется провести капитальный ремонт и замену инженерных сетей.

Региональные филиалы центра «Воин» уже действуют в 12 российских регионах при сотрудничестве с Российским союзом боевых искусств. В этих учреждениях молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет занимаются огневой и инженерной подготовкой, а также обучаются различным военно-прикладным специальностям, в том числе технике организации связи. В этом им помогают опытные инструкторы.

Идею создания лагерей военно-патриотической подготовки и воспитания в сентябре 2022 года поддержал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Сергей Кириенко во время рабочей поездки по Херсонской области осмотрел площадку для размещения филиала «Арт-кластера «Таврида». Кроме того, он дал задание найти рядом с объектом место для постоянного лагеря Центра военно-патриотического воспитания «Воин».

14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о важности участия бойцов специальной военной операции России в патриотическом воспитании молодёжи. Он отметил, что особенно необходимо на переломном моменте развития России, который наблюдается сейчас. Путин добавил, что работа в этом направлении продолжится.