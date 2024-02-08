Вашингтон, 8 февраля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является суверенным решением киевских властей, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге 8 февраля.

Global Look Press/Keystone Press Agency

При этом он отказался комментировать саму ситуацию.

В Белом доме в свою очередь отметили, что американские власти готовы работать с любым главкомом ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский провёл встречу с Залужным. Они обсудили обновление руководства Вооружённых сил Украины.

После этого глава киевского режима выступил с обращением к гражданам о том, что уволил Залужного с поста главкома и назначил на эту должность командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Глава киевского режима пояснил, что уволил Залужного из-за неудачного летнего контрнаступления украинских войск.

Вместе с тем ещё 29 января некоторые украинские СМИ писали о возможной отставке Залужного. 5 февраля глава киевского режима подтвердил планы отправить Залужного в отставку. Он отметил необходимость провести кадровое обновление военного руководства Украины.

7 февраля бывший украинский лидер Пётр Порошенкопотребовал не отправлять Залужного в отставку. Политик подчеркнул, что изменения требуется начать с офиса главы киевского режима.