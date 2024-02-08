Пермь, 8 февраля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Пожар, который произошёл возле посёлка Куеда в Пермском крае, не затронул железнодорожную инфраструктуру, информация, что загорелся грузовой поезд, не соответствует действительности, сообщила компания РЖД.

Кадр из видео

«Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом компания отправила поезд, чтобы помощь тушить пожар на газопроводе.

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О том, что взрыв на газопроводе затронул поезд, сообщил ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Также сообщается, что в Единой дежурной диспетчерской службе края сообщил о шести пострадавших. По информации ведомства, пожар локализован, открытого горения нет.

«Передали локализацию, открытого горения нет, остались отдельные очаги. Цистерны не горят, газопровод не горит», — сообщили в ЕДДС журналистам.

О возгорании стало известно вечером того же дня. Изначально сообщалось, что в посёлке Куеда загорелся грузовой поезд после взрыва на газопроводе и горят три цистерны.