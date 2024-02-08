Луганск, 8 февраля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии, находящиеся в зоне специальной военной операции на херсонском направлении, высоко оценили выступление рэпера ST (Александра Степанова) в Луганской Народной Республике и пригласили его выступить в их части, сообщили 8 февраля «Известия».

Кадр из видео

Российские солдаты с интересом прослушали запись выступления музыканта и высоко оценили выступление. Они отметили, что — это хороший артист.

«Побольше бы таких исполнителей, которые поддерживают наших ребят, помогают и в трудные минуты могут приехать», — сказал один из бойцов.

Военнослужащие рассказали, что такие выступления дают возможность морально разрядиться, после этого становится легче.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля в Росгвардии сообщили, что ST и гитарист рок-группы «Звери» Герман Осипов провели полевые концерты для военнослужащих в ЛНР. Артисты выступали не со сцены, а находились возле бойцов. Солдаты поблагодарили их за выступление.

Директор рэп-исполнителя Павел Гильманов 7 февраля сообщил, что ST во время выступления в Луганской Народной Республике впервые исполнил новую песню «Дай ему сил». Она получилась нетипичной для музыканта, в ней показана история героя, защитника Родины, ставшего примером для остальных. Официальную премьеру композиции назначили на 9 февраля.