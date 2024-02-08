Москва, 8 февраля, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала фотографию, опубликованную главой киевского режима Владимиром Зеленским со встречи с главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным.

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

На фотографии Зеленский пожимает руку Залужному, а тот показал жест, известный как «Виктория», означающий победу или мир.

«То ли «Камень, ножницы, бумага», то ли «Идёт коза рогатая». Фотография-мем», — написала Захарова в Telegram-канале.

Кадр из соцсетей

Глава киевского режима 8 февраля встретился в главкомом ВСУ. По заявлению главы киевского режима, стороны обсудили обновление руководства Вооружённых сил Украины.

После этого, в ходе вечернего обращения к гражданам глава киевского режима уволил Залужного с поста главкома ВСУ. На эту должность он назначил Александра Сырского, занимавшего пост командующего Сухопутными войсками.

При этом ряд украинских СМИ ещё 29 января писали о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позднее, 5 февраля, в интервью итальянскому телеканалу Зеленский подтвердил планы отправить в отставку главкома ВСУ. Глава киевского режима тогда ушёл от прямого ответа, при этом опровергать слухи не стал. Он заявил, что считает необходимым провести кадровое обновление военного руководства.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко 7 февраля вступился за Залужного. По его словам, чистку украинского руководства следует начать с офиса главы киевского режима.

В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что отставка Залужного отразится на фронте, но не существенно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 января заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг отставки Залужного. Песков добавил, что слухи о ситуации с Залужным вызывают множество вопросов, но очевидно, что у киевского режима много проблем.