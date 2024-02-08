Москва, 8 февраля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 8 февраля, что ограничения в мировой науке вводят люди «неакадемического ума», потому что запретить общение учёных невозможно.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

При этом российский лидер подчеркнул, что страна всегда открыта к научным контактам.

«Несмотря на все ограничения и барьеры, которые вводят люди явно неакадемического склада ума, не понимающие, что невозможно создать барьеры абсолютные и запретить всё общение между учёными», — заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

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Как сообщало ИА Регнум, по словам Путина, расходы на науку в России в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей. Глава государства поручил увеличить финансирование прикладных проектов, которые поддерживает Российский научный фонд и подчеркнул, что по объёму государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире.