Москва, 8 февраля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Российская транспортная группа Fesco сообщила, что уладила с китайской стороной ситуацию с бункеровкой контейнеровоза Moskva, он продолжил свой маршрут, заявили 8 февраля в компании. Об этом сообщило «РИА Новости».

FESCO

«Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что постоянно контактируют с партнёрами в Китае и профильными ведомствами России, чтобы быстро улаживать возникающие трудности.

Как сообщало ИА Регнум, председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов 8 февраля заявил, что контейнеровозу Moskva, прибывшему в Китай, отказали в бункеровке. По его словам, все крупные китайские компании отказывались заправлять судно из-за его российского бенефициара. Глава компании предположил, что это может быть связано с тем, что в Китае приближается Новый год.

Контейнеровоз Moskva находится в составе флота Fesco с апреля 2023 года. Грузоподъёмность судна составляет 31 407 тонн, а грузовая вместимость — 2 471 TEU. Оно курсирует между портами Китая и Санкт-Петербургом через Суэцкий канал.