Москва, 8 февраля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Ирину Муравьёву с 75-летием и назвал её игру эталоном профессионального мастерства.

«Ваши замечательные работы в кино и на сцене знаменитого Малого театра России — подлинный эталон профессионального мастерства и безупречного художественного вкуса», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин отметил, что долгие годы Муравьёва служит отечественному искусству, щедро дарит зрителям талант, восхищает непревзойдённым актёрским темпераментом, искренностью и обаянием.

В конце телеграммы Путин пожелал Муравьёвой здоровья, успехов и благополучия.

Ирине Муравьёвой 8 февраля исполнилось 75 лет. Зрителям она хорошо известна по роли Людмилы Свиридовой (Люда) в фильме «Москва слезам не верит». Эта роль принесла актрисе всенародную славу и любовь зрителей. За неё она получила Государственную премию СССР. Затем Муравьёва снялась в картине «Карнавал», где сыграла провинциалку Нину Соломатину, мечтающую стать артисткой. В общей сложности карьере актрисы более 70 ролей.

С 1993 года по настоящее время Муравьёва служит в Государственном академическом Малом театре в Москве.