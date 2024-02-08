Киев, 8 февраля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в главкомом ВСУ Валерием Залужным и «обсудил обновление руководства вооружённых сил Украины». Как пишет Страна. ua, речь идет об отставке главкома.

Пресс-служба президента Украины

В соцсетях Зеленский заявил, что обсуждал на встрече с Залужным, что сейчас после двух лет с начала СВО самое время обновить руководство ВСУ.

Залужный также опубликовал пост о встрече с главой режима и прямо о своей отставке не сказал. Но дал понять, что командование ВСУ меняется. Залужный отметил, что у них был «важный и серьёзный разговор», а также то, что было «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии».

При этом из публикации Зеленского следует, что Залужному предложено и дальше «быть в команде».

Информация о возможной отставке главкома ВСУ появилась ещё 29 января. Первым об этом заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза. При этом, по словам народного Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), Валерию Залужному уже объявили о его отставке, однако сам указ ещё не был готов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов также подтвердил, что на данный момент указа об отставке главнокомандующего ВСУ нет.

Позднее Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил, что считает необходимым провести кадровое обновление военного руководства Украины и всего управленческого аппарата страны. Глава киевского режима подчеркнул, что Украине необходимо «двигаться в едином направлении» и не допускать преобладания упаднических настроений.

Эксперты отмечали, что Зеленский давно хочет уволить главкома и «повесить» на него провал так называемого контрнаступления, в котором, по данным Минобороны России ВСУ потеряли десятки тысяч военных и сотни единиц техники.

СМИ строили свои предположения. «Украинская правда» писала, что Зеленский до сих пор не отправил в отставку главнокомандующего Вооружённых сил Украины, опасаясь беспорядков со стороны военных.