Днепропетровск, Украина, 8 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины расформировала полк специального назначения Днепропетровской области из-за того, что его сотрудники отказались вступать в добровольческую штурмовую бригаду ВСУ «Лють» («Ярость»), заявил 8 февраля замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Global Look Press

«Дана оценка ситуации, принято решение расформировать полк особого назначения главного управления национальной полиции по Днепропетровской области. Такого полка больше не будет», — заявил он в видеообращении, опубликованном 8 февраля пресс-службой ведомства.

Фацевич добавил, что всех сотрудников полиции из расформированного полка в обязательном порядке переведут в «Лють». Если кто-то из них откажется, то их уволят и одновременно вручат повестки в военкомат, подчеркнул он. Замглавы Нацполиции также сообщил, что бригаду «Лють» будут и дальше комплектовать за счёт полков полиции особого назначения из разных регионов.

Американская газета The Washington Post 8 февраля опубликовала высказывания ряда командиров подразделений ВСУ. Они заявляют, что в украинских войсках нехватка людей, из-за чего фронт может обрушиться в любой момент. По словам командиров, на этом фоне российская армия нарастила интенсивность атак.

Между тем на Украине растёт негативное отношение населения к военкомам. В селе Космач в Ивано-Франковской области 7 февраля толпа напала приехавшую на туда на машине женщину и её ребёнка, заподозрив в работе на военкомат. Женщину спасло то, что местные жители переключились на другую машину.

Депутат Верховной рады Украины, экс-глава правящей партии «Слуга народа», Дмитрий Разумков 8 февраля заявил, что люди в стране уже боятся людей в форме и прячутся от них. Причиной этому стали незаконные жёсткие действия сотрудников военкоматов, хватающих мужчин на улицах для призыва в армию. Он также раскритиковал законопроект об ужесточении мер по мобилизации, принятый Радой в первом чтении. По мнению Разумкова, это вызовет новую волну проблем на Украине.