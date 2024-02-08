Белгород, 8 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Поезд «Белгород — Санкт-Петербург» остановили после обстрела со стороны украинских войск. Об инциденте, произошедшем 8 февраля в селе Гостищево в Яковлевском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ТАСС/IMAGO/Lauri Heino

«В результате прилёта в районе вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд «Белгород — Санкт-Петербург». Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети», — написал он в Telegram-канале.

По данным Гладкова, движение восстановят через 40 минут, задержек по другим маршрутам в связи со случившимся нет.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день украинский беспилотник-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Пострадал мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями. После этого стало известно, что пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка в регионе. В частности, одному из них оторвало конечности, его доставили в Шебекинскую больницу. Ещё у четверых пострадавших — осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в больницу в Белгороде.