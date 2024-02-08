Белгород, 8 февраля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили восемь снарядов «Ураган» и четыре «Ольха» в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Минобороны РФ

«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что все реактивные снаряды ВСУ уничтожили над территорией области.

Вечером 8 февраля, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную тревогу. Первую ракетную тревогу объявляли днём 8 февраля. Белгородская мэрия рекомендовала жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Помимо этого, ракетную тревогу в Белгородской области объявляли 7 февраля. В Минобороны тогда заявили, что силы ПВО уничтожили два беспилотника самолётного типа и сбили ещё пять реактивных снарядов украинских РСЗО Vampire.