Москва, 8 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В Москве после продолжительной болезни скончался один из основателей и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом ИА Регнум сообщила его супруга Марина.

Galiknik Юрий Борзов

«Скончался от долгого тяжелого заболевания. 2, 5 года боролся. Работал до конца», — сказала женщина.

Борзов страдал от онкологического заболевания, пишут СМИ.

Он жил с семьёй и умер утром в четверг в своей квартире в Басманном районе столицы.

Юрий Борзов в школе познакомился с ныне иноагентом Андреем Макаревичем. Именно Борзов предложил будущему певцу название для их общей группы «Машина времени».

В беседе с SHOT Андрей Макаревич (внесён в перечень физлизц иноагентов) заявил, что не прилетит в Россию на похороны друга из-за работы. На завтра у него назначен винно-музыкальный вечер в Тель-Авиве.