Москва, 8 февраля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии правительства РФ Александр Козлов поздравил компанию «ФосАгро» с вручением ей высшей награды национальной премии «Лидеры отечественного бизнеса». Национальная премия «Лидеры ответственного бизнеса» проводилась впервые. Она была учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по поручению президента РФ Владимира Путина. Церемония награждения лауреатов и вручения дипломов национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» прошла 7 февраля в рамках Социального форума Российского союза промышленников и предпринимателей «Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен» — центрального мероприятия Недели российского бизнеса 2024 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

Участие в бизнес-премии приняли 44 отечественные компании, которые вносят значительный вклад в формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, развитие человеческого потенциала, содействуя, таким образом, укреплению страны.

«ФосАгро» получила высшую награду премии, одержав победу сразу в трёх номинациях из пяти. Лучшими по оценкам оргкомитета стали социальные программы «ФосАгро», направленные на всестороннее развитие регионов присутствия, поддержку образования и гармоничное развитие подрастающего поколения.

Компания развивает регионы своего присутствия, активно поддерживая образование, здравоохранение, детско-юношеский спорт и спорт высоких достижений, помогает с благоустройством городских территорий, заботится об окружающей среде, реализуя принципы ESG-повестки.

«Важно, что бизнес сегодня — надёжный партнёр государства в сфере экологии. Промышленность модернизирует свои производства, внедряет новые технологии, позволяющие перейти к экономике замкнутого цикла.Компании реализуют собственные экологические стратегии, цель которых — обезопасить окружающую среду.Лучшие практики отмечены национальной премией «Лидеры ответственного бизнеса». Уверен, с каждым годом число её участников будет только расти», — отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«ФосАгро» инвестирует в доступные технологии для снижения воздействия на окружающую среду, реализует комплексную корпоративная программу повышения энергоэффективности. Так, например, в Вологодской области компания участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух», направленного на снижение выброса загрязняющих веществ в городе Череповце. В сотрудничестве с правительством Вологодской области и Российской академией наук (РАН) «ФосАгро» начала реализацию собственного проекта создания карбоновой фермы — территории, предназначенной для мониторинга и поглощения парниковых газов.