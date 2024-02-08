Белгород, 8 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили ракетную тревогу. Об этом 8 февраля сообщилил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

РИА Новости / Сергей Мальгавко

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Губернатор призвал при нахождении дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет или кладовая), а случае нахождения на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 февраля в Белгороде и Белгородском районе тоже объявляли ракетную тревогу. Белгородская мэрия рекомендовала горожанам оставаться дома и не подходить к окнам.

Позднее в этот же день дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате этого пострадал один мирный житель, который получил осколочные ранения ноги.

Днём 8 февраля Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Ржевка в регионе. В результате действий украинской армии пострадали пять человек, одному мужчине оторвало конечности.

Позднее в этот же день глава Белгородской области сообщил о сбитом у села Бессоновка украинском дроне. По предварительным данным, в результате никто пострадал, разрушений удалось избежать.