Киев, 8 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Гиря, получивший тяжёлое ранение, не надеясь, что выживет, записал прощальное видео на русском языке. Ролик опубликовал Telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Кадр из видео

Военного 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии ранили в боях за Андреевку в ДНР. Он признался, что истекает кровью и его часы сочтены.

«Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — сказал украинский боец.

Украинский солдат закрывает глаза и говорит, что мечтает встретиться со своими родными. Он попросил их жить дальше и не расстраиваться.

По данным канала, раненого бойца успели спасти и доставить в госпиталь.

Как сообщало ИА Регнум, раненный под Артёмовском российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным. По словам солдата, его ранили в ходе обстрела, начавшегося во время штурма блиндажа ВСУ. Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри находился ещё живой украинский военный. Бойцу ВСУ удалось продержаться три дня. Он сказал, что его бросили товарищи.

Российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Кортес в октябре 2023 года вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского бойца, огонь по которому открыли свои же военные. Несмотря на обстрел, Кортес смог добраться до украинского военного, который оказался сильно ранен, и оказал ему первую помощь.

Ранее российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области. Когда над ранеными и убитыми пролетал российский дрон, она подняла руку в знак просьбы о помощи. Её забрали военнослужащие РФ для оказания медпомощи.