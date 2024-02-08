Москва, 8 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Кадр из видео

«На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Братеевская водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и покинул место дорожной аварии», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в результате подростку потребовалась медпомощь. Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии и личности водителя автомобиля, а также привлечение его к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля двигавшийся на большой скорости водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Suzuki и сбил женщину на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, водитель Mercedes получил травмы средней тяжести и его также отправили в больницу.

В Первоуральске 4 февраля водитель пикапа Toyota Tundra сбил на пешеходном переходе десятилетнего мальчика. Водитель сам отвёз мальчика в городскую больницу, дождался сотрудников ГИБДД и вернулся на место ДТП.