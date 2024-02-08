Курск, 8 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Курский областной суд в ходе заседания 8 февраля признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории области в период с 1941 по 1943 год. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Архивное фото Расстрелянные нацистами мирные жители

Суд установил, что нацисты в годы Великой отечественной совершили на территории области преступления в отношении не менее 237 667 советских мирных граждан и попавших в плен бойцов Красной Армии. Суд рассматривал дело с 4 декабря 2023 года, исследовав исторические материалы и допросив свидетелей, среди которых были очевидцы преступлений в годы оккупации и представители научного сообщества.

В заседании также участвовал губернатор области Роман Старовойт. Он рассказал, что его бабушку Екатерину Фёдоровну Коновалову угнали на принудительные работы в Германию.

«После многочисленных попыток бегства была заключена в концлагерь Дахау. Там она познакомилась с дедушкой Александром Николаевичем Старовойтом, который в то время там также был в качестве узника концлагеря», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Калужский областной суд признал геноцидом преступления нацистских захватчиков на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Расследование показало, что на территории области от фашистов пострадали не менее 326 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Президент России Владимир Путин 27 января 2024, выступая по случаю 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, назвал геноцидом блокаду города в годы войны. Он подчеркнул, что захватчики действовали цинично и хладнокровно, обрекая ленинградцев на голодную смерть. Президент также отметил, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и теперь стал инструментом в ряде европейских стран.