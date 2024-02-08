Москва, 8 февраля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Гражданам России с начала действия процедуры внесудебного банкротства списали долги на 6,3 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства. Из них более 18 тысяч уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов», — уточнил замглавы Минэкономразвития.

В 2023 году, по его словам, процедуру начали в общей сложности 16 тысяч россиян. Торосов отметил, что рост количества внесудебных банкротств свидетельствует о том, что всё больше людей смогли освободиться от долгов, которые они не имели возможности выплатить, оказавшись в затруднительном финансовом положении, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, россияне, у которых нет в наличии имущества, с сентября 2020 года получили возможность списать долги без обращения в суд. Эта упрощенная процедура проводится бесплатно через МФЦ на протяжении шести месяцев.

Президент России Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал подписал закон, расширяющий доступ россиян к процедуре внесудебного банкротства. По новым правилам гражданин сможет инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Ранее банкротство можно было инициировать только, если сумма обязательств составляла от 50 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено сокращение до пяти лет срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство. Ранее этот срок составлял десять лет.

С ноября прошлого года внесудебный механизм открыли для пенсионеров, семей с детьми, получающими пособия, а также для граждан, с которых долги взыскивают более семи лет.