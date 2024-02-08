Москва, 8 февраля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Одного патриотического настроя для успеха России недостаточно, также для этого необходимы специалисты. Об этом 8 февраля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Алексей Колчин ИА Регнум

Глава государства отметил, что необходимо и важно уделять внимание всем предметам, формирующим полноценную личность, патриота и человека, любящего Родину и готового к самопожертвованию.

«Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое, поэтому, конечно, нам нужны специалисты», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 января президент заявил, что в следующие три года расходы на науку в России превысят 1,5 трлн рублей. Глава государства уточнил, что следующее заседание Совета по науке и образованию пройдёт летом.

Ранее в этот же день Путин поручил правительству за неделю подготовить и представить на подпись проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Он также поручил обновить перечень наиболее важных наукоёмких технологий, указав на необходимость учесть долгосрочный прогноз научно-технологического развития в этом вопросе.