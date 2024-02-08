Москва, 8 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 февраля поручил проработать вопрос приоритетных закупок у отечественных производителей, рассмотрев возможности ввозных пошлин.

РИА Новости / Михаил Климентьев

«Понятно, что любые производители борются за рынки, в том числе и за российский рынок, и правильно делают. А мы должны создавать соответствующие условия для благоприятного развития своего собственного производства. Поэтому здесь нужно просто настроить эти инструменты», — заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

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Помимо этого российский лидер отметил, что отечественным производителям необходимо создавать хорошие условия, учитывая, что есть возможность поправить вопросы, связанные с регулированием.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Путин заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику, и нужно за счёт неё обновлять авиапарк, и отметил, что это непростая задача, но над ней нужно интенсивно работать. Позднее глава государства также поручил представить проект указа о стратегии научного развития, подчеркнув, что стране необходимо обеспечить себя собственными технологиями и производством продукции, востребованной на ключевых направлениях.