Киев, 8 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Жители Украины начали бояться людей в форме и прятаться от них из-за множества инцидентов, связанных с работой сотрудников военкоматов. Об этом 8 февраля заявил депутат и бывший спикер Верховной рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, незаконные действия ряда сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине. — Прим. ред.) «делают очень страшное дело» для киевских властей.

«У нас на улицах начали бояться людей в форме. Ещё год назад они вызывали исключительно уважение и позитив, а сегодня люди, увидев защитников или не [только] защитников в форме, начинают прятаться, переходить на другую сторону улицы», — сказал он.

Разумков высказал мнение, что законопроект об ужесточении правил мобилизации в ряды украинской армии, ранее принятый в первом чтении Радой, станет причиной новой волны проблем на Украине.

Он уточнил, что это произойдёт из-за того, что в документе говорится об электронных кабинетах для рассылки повесток, а также после его принятия будут блокироваться права на управление транспортным средством и банковские карты.

«Будут пачками идти в суды решения про ограничения прав наших граждан», — пояснил Разумков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Рада большинством голосов приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение мер при мобилизации. По словам депутат от партии «Голос» Ярослава Железняка, документ должны принять в начале марта.

Методы, используемые для мобилизации на Украине, ужесточилась на фоне нехватки живой силы у ВСУ. Сотрудники ТЦК стали ловить мужчин в общественном транспорте и на конечных остановках, магазинах, улицах и спортклубах. В сети всё больше видео с конфликтами жителей с военкомами.

Так, 7 февраля в Одессе женщина выгнала из маршрутного такси военкома, остановившего транспортное средство для проверки пассажиров. При этом мужчины в военной форме закрывали лица.

Политолог Ростислав Ищенко 2 февраля заявил ИА Регнум, что никакое ужесточение законодательства на Украине не поможет резко нарастить темпы пополнения войск. По словам эксперта, многих уже мобилизовали, а другие уехали за границу или скрываются от призыва. Он отметил, что пойманные и силой загнанные в армию бойцы и сами желающие идти на фронт добровольцы сильно отличаются друг от друга.