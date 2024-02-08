Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год
Москва, 8 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В городе продолжаются работы по благоустройству территорий у Москвы-реки. В этом году в порядок приведут сразу несколько объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
В 2024 году благоустройство затронет Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, уточнил Собянин
Также приведут в порядок участок от МКАДа до Строгинского моста, берега Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов и укрепят берега рядом со стадионом «Спартак».
За последние 13 лет в столице провели благоустройство 42 набережных (68 километров). В 2023 году три набережные — Воробьёвскую с Аллеей Спортивной Славы, Пресненскую в районе «Москва-Сити» и набережную вдоль Южного речного вокзала.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве в этом году благоустроят почти два десятка общественных пространств. Среди них — территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства
В свою очередь начнут прокладывать две трамвайные линии на улице Сергия Радонежского и на проспекте Академика Сахарова.