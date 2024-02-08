Тула, 8 февраля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. В Тульской области нашли мёртвым депутата регионального парламента Михаила Грязева, сообщили 8 февраля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Тульская областная Дума

«По предварительным данным, днём 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской области думы Михаил Грязев без признаков жизни», — сообщили в Следственном комитете.

По факту смерти ведомство начало доследственную проверку. Следователи и криминалисты провели работу на месте происшествия.

Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, сообщила со ссылкой на собственный источник «Тульская служба новостей».

Сайт Тульской областной думы 8 февраля сообщил, что депутат 8 февраля побывал в посёлке Волово и, в преддверии Международного дня дарения книг, передал местной библиотеке комплект литературы для читателей разного возраста и интересов.