Лондон, 8 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Нестабильность в мире нарастает, риск начала крупного масштабного конфликта вырос до наивысшего уровня за последнее время, заявил высокопоставленный представитель военной разведки Великобритании 8 февраля газете The Guardian.

Amir Levy / Global Look Press

«Вероятность его [конфликта] возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — процитировало издание эксперта.

Он добавил, что сотрудники британской военной разведки ещё никогда не были так загружены за последние десять лет, как сейчас. По его словам, в последнее время нестабильности способствовали обострение палестино-израильского конфликта и бомбардировки военно-воздушными силами США и Великобритании объектов хуситов в Йемене. Кроме того, британскую разведку беспокоит конфликт на Украине и ситуация вокруг Тайваня.

Также собеседник посетовал на частую смену членов правительства Великобритании. С конца 2019 года менялись три премьер-министра, четыре министра иностранных дел и два министра обороны, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп 5 февраля заявил, что в течение следующих девяти месяцев до президентских выборов сохранится угроза третьей мировой войны из-за действующего американского лидера Джо Байдена. По мнению бывшего президента, глава государства не справляется со своими обязанностями и втягивает США в «кровавую бойню».

НАТО 24 января начало в Европе масштабные военные учения Steadfast Defender — 2024, в ходе которых отрабатывают сценарий действия при начале третьей мировой войны. Манёвры стали самыми масштабным после окончания Холодной войны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 26 января назвала начавшиеся учения откровенной провокацией. Она подчеркнула, что такие действия обостряют ситуацию и повышают риски трагического исхода для Европы.