Ставрополь, 8 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин сообщил, что на модернизацию сети водоснабжения Ставропольского края в 2024 году будет выделено 6 млрд рублей.

ИА «Победа26» На развитие системы водоснабжения Ставрополья выделят 6 млрд рублей

Средства краевого бюджета предусмотрены для создания проектно-сметной документации для 25 объектов — она будет разработана до конца 2024 года. Кроме того, они будут использованы для софинасирования проектов, которые разрабатываются в рамках федеральной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», сообщает информационное агентство «Победа26».

Министерство ЖКХ региона совместно с министерством строительства реализуют проект подводящего водовода в Будённовском округе. Благодаря Фонду национального благосостояния в Ставропольском крае будут построены несколько объектов очистных сооружений, водопровод от ОСВ в селе Александрия до промзоны в Благодарном, а также будет проведена модернизация медленных фильтров на очистных сооружениях в селе Александрия.