Париж, 8 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представили 8 февраля концепт медалей, источником вдохновения для которых стала архитектура Эйфелевой башни.

TASS / AP / Thibault Camus

«Выдающийся концепт сочетает в себе самый желанный предмет Игр и культовый символ Франции и Парижа — Эйфелеву башню. Каждый медалист получит кусочек оригинального металла Эйфелевой башни, помещённый в сердцевину медали», — говорится в заявлении.

В центре лицевых сторон каждой из медалей — пятиугольный фрагмент конструкции башни с логотипом Игр. «Пятиугольником» также называют Францию за форму границ. Ленты медалей украсят орнаментом, напоминающим конструкции главной парижской достопримечательности. На обратной стороне изобразят древнегреческий стадион с богиней Никой посередине. Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Как передавало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Однако при этом национальная символика будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпиаде. Квалифицировавшиеся на Игры спортсмены должны будут подписать соглашение, включая положение об уважении «мирной миссии олимпийского движения».

Президент России Владимир Путин заявил, что подходы МОК противоречат самой природе спорта, а отношение комитета к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без российских атлетов становятся ущербными и неинтересными. Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма, заявил российский лидер.