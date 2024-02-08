Белгород, 8 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Пять человек пострадали при обстреле Вооружёнными силами Украины села Ржевка в Белгородской области. Одному из пострадавших оторвало конечности, сообщил 8 февраля губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии», — сообщил глава региона.

Гладков пояснил, что у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Его доставили в Шебекинскую больницу. Ещё у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в больницу Белгорода.

Кроме того, в результате обстрелов села Ржевка повреждения получили два частных жилых домовладения. Там выбило стёкла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную тревогу. Администрация города призвала жителей по возможности оставаться дома и не походить к окнам.

В тот же день, 8 февраля, украинский беспилотник-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в белгородском селе Новая Таволжанка. В результате атаки ВСУ пострадал один человек. У мужчины осколочные ранения ноги.

В Министерстве обороны 7 февраля сообщили о двух сбитых в Белгородской области дронах самолётного типа ВСУ. Вечером 7 февраля силы ПВО сбили ещё пять реактивных снарядов украинских РСЗО Vampire.