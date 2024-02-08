Наро-Фоминск, Московская область, 8 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Убийцы владелицы подмосковного завода полимерных изделий ТИАЛ Светланы Филанович два дня катались на угнанном у неё Mercedes, сообщил 8 февраля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что следствие установило маршрут передвижения похищенного у Филанович Mercedes. Кроссовер 4 февраля находился в пределах Наро-Фоминского района. Камера зафиксировала его на трассе неподалеку от посёлка Селятино, города Апрелевки и деревни Глаголево. На тот момент в автомобиле находились два человека.

На следующий день, 5 февраля, Mercedes проехал через Селятино и город Краснознаменск в Звенигород, в машине был один человек.

«Из этого следует, что убийство произошло в воскресенье и подозреваемые двое суток катались неподалёку от места преступления», — сообщил Telegram-канал.

На тот момент никто ещё не знал о совершённом преступлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865870" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тела трех пенсионерок нашли в мешках в частном доме под Москвой

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля подруга Филанович, обеспокоенная тем, что предпринимательница не отвечает на звонки, приехала в её дом в деревне Свитино. Она и сосед бизнесвумен осмотрели дом и нашли в подвале трупы Филанович и двух её подруг — сестёр-близнецов. Тела трёх пожилых женщин находились в целлофановых пакетах.

Как установило следствие, женщин застрелили. Убийство произошло 4 февраля. Также выяснилось, что из дома украли ювелирные изделия, деньги в размере трёх с половиной миллионов рублей и угнали автомобиль. Начались поиски преступника.

Mercedes Филанович нашли в Звенигороде. Выяснилось, что к убийству причастны два человека. Один из них, Михаил Борзых, вероятно, покинул пределы России и объявлен сегодня в международный розыск. Подельник Борзых, предположительно, находится в Москве.