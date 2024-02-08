Тверь, 8 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Год семьи стартовал 8 февраля в Тверской области. В торжественном мероприятии в Тверском драмтеатре приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель областного парламента Сергей Голубев, руководитель благотворительного фонда поддержки материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, представители тверских прославленных династий, многодетные семьи Верхневолжья и другие почётные гости.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Руденя открыл Год семьи в Тверской области

Как отметил Игорь Руденя, Год семьи стал логичным продолжением Года педагога и наставника в нашей стране. «Именно в семье формируются уважение к старшим, стремление заботиться друг о друге, достойно трудиться и быть ответственными за свои слова и поступки, за будущее нашей великой Родины», — заявил губернатор Тверской области. «Наша цель — сформировать в Верхневолжье максимально благоприятные условия для рождения и воспитания детей, — подчеркнул он. — Уверен, что уже в этом году в Тверской области многодетных семей станет значительно больше. Большая семья — тверская традиция. Год семьи в Тверской области объявляю открытым!»

Губернатор наградил почетным знаком Тверской области «Слава матери» Екатерину Красавину из Кимрского округа, в семье которой семь детей. Почётный знак Тверской области «Слава отца» глава региона вручил отцу пятерых детей из Калязинского округа Андрею Бажанову.

В зале присутствовали семьи героев специальной военной операции. «Именно как свою семью защищают Отечество все, кто на передовой сражается с нацизмом в ходе специальной военной операции. Мы гордимся каждым бойцом, отстаивающим право России на свой собственный путь, на сохранение наших традиций и ценностей», — сказал Игорь Руденя.

Лампады, зажжённые от «семейного очага», в Тверь доставила многодетная семья Снежковых из Лихославльского округа, участники форума «Родные — любимые». В Спасо-Преображенском кафедральном соборе от нее зажгут свечи перед иконами святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской — покровителей православной семьи на тверской земле.

В Тверской области ежегодно увеличивается число супружеских пар, принимающих решение о рождении третьего, четвёртого, пятого ребёнка. За последние 10 лет в Верхневолжье количество многодетных семей с несовершеннолетними детьми увеличилось более чем в два раза, и сегодня в регионе 14 902 большие семьи.

Год семьи в Тверской области обещает быть насыщенным интересными событиями. В частности, в Верхневолжье пройдёт региональный конкурс семейных династий, фестиваль многодетных семей, форум отцов и другие мероприятия, посвящённые семье.