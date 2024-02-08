Москва, 8 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Народного артиста России актёра Александра Панкратова-Чёрного госпитализировали в столичную больницу после неудачного падения. Об этом стало известно 8 февраля.

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По информации Telegram-канала «112», актёра забрали в больницу несколькими днями ранее, сообщалось, что у него был сердечный приступ после травм. Но его супруга опровергла сообщения.

«Александр Васильевич упал, ушибся, всё в порядке», — сообщила ТАСС жена Панкратова-Чёрного Юлия Монахова.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Москве госпитализировали актёра Евгения Герчакова. 74-летний актёр почувствовал себя плохо утром 16 января. На госпитализации настояли медики скорой после того, как осмотрели артиста, по предварительной информации, его самочувствие ухудшилось из-за высокого артериального давления.