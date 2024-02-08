Москва, 8 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Москва выделила гранты на 142 прорывных исследования за последние два лет. Более 20 представленных проектов уже прошли пилотный этап и показали эффективность на практике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Телеграм-канале.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

В спинальном центре городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова эксперты разработали первую в стране методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Благодаря ей было провели более 850 успешных операций.

Специалисты центра нефрологии и патологии трансплантированной почки городской клинической больницы № 52 совместно с инновационной компанией начали проводить дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. Уже 100 пациентов с пересаженной почкой находятся под непрерывным контролем врачей.

Врачи психиатрической больницы №1 вместе с учёными Сколковского института науки и технологий воплотили первый в мире метод определения ментальных расстройств по анализам крови. В его основе информация обо всех липидных молекулах крови. Точность исследования порядка 93%.

Эксперты поликлиники №220 вместе с российским геронтологическим центром Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова создали систему оценки биологического возраста и скорости старения организма Russ-Age.

Уже два в столице продолжает работать программа поддержки медицинских организаций города. Ежегодно для разработки современных методов диагностики, лечения и реабилитации Москва выделяет миллиард рублей.

«Единым оператором грантовой программы выступает Медтех», — подытожил мэр Москвы.

В 2024 году работы будут вести по 117 проектам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля в честь дня российской науки молодым учёным вручили премии правительства Москвы. Специалисты и научные коллективы получили 50 наград по два миллиона рублей.

Лауреатами премии за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях стали 76 человек. Таким образом о своих разработках смогли заявить уже более 7 тыс. исследователей, которые получили гранты на 686 млн рублей, отмечала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.