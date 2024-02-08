Москва, 8 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения. Соответствующий документ разместили на официальном сайте проектов нормативных актов.

Кадр из Телеграм-канала

Изменения планируют внести в статью 4 Федерального закона от 24 июня 2023 года № 269-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе <…> имеющих воинское звание высшего офицера <…> ― 70 лет; имеющих иное воинское звание ― 65 лет», ― отмечено в тексте документа.

В пояснительной записке к подготовленному законопроекту указали, что на сегодня в российском законодательстве нет нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время военнослужащих, заключивших контракты до 24 июня 2023 года.

Президент России Владимир Путин в июле 2021 года внёс в Государственную думу законопроект, позволяющий увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Этот закон глава государства подписал в ноябре того же года. Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения 70 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 24 июля 2023 года подписал закон, предусматривающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе имеющих воинские звания граждан. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повысили с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Эти изменения коснулись граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Нормы закона вступили в силу с 1 января 2024 года.

При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан с воинскими званиями старших офицеров повысили с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве сохранили на уровне 70 лет.