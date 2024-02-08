Киев, 8 февраля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Неспособность стран Евросоюза удовлетворить потребности украинской армии в снарядах свидетельствует о том, что ЕС не может конкурировать с Россией в военной сфере, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба 7 февраля на пресс-конференции после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

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«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достиг того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — заявил украинский политик.

Кулеба посетовал на то, что ВСУ страдают от снарядного дефицита. Он призвал не допустить, чтобы ситуация усугубилась до снарядного голода.

При этом Боррель во время визита в Киев заявил, что в странах ЕС закончились боеприпасы на складах, а «волшебной палочки» у него нет, чтобы исправить ситуацию. Он добавил, что Евросоюз не выполнит данное год назад обещание поставить миллион снарядов к марту 2024 года и ограничится объёмом до 600 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Кулеба уже заявил о беспокойстве, что в США не получается согласовать выделение средств на помощь Украине. Он заявил, что без поддержки Вашингтона украинским солдатам придётся сражаться лопатами.

Газета The Wall Street Journal 7 февраля, ссылаясь на представителя Службы безопасности Украины, сообщила о подавляющем превосходстве российской артиллерии по объёмам использования снарядов. По информации агентства, ВСУ по этому показателю уступают в 10 раз. Также сообщается о нехватке у украинской стороны всех видов техники.

Представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц 7 февраля заявил, что страна исчерпала все возможности в производстве и поставке боеприпасов Украине. Он заявил, что увеличить выпуск боеприпасов будет невозможно без наращивания производственных мощностей.

Президент США Джо Байден 6 февраля заявил, что Украина оказалась в отчаянном положении, оставшись без американской помощи. Он потребовал от Конгресса немедленно согласовать законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, помощь Украине и Израилю. Но на следующий день этот документ отклонили в ходе голосования в Сенате.