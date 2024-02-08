Москва, 8 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом России Владимиром Путиным подтвердил участие китайских атлетов в Играх будущего в Казани. Об этом 8 февраля заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух государств.

Максим Богодвид/РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин положительно оценили итоги сотрудничества России и Китая в области культуры и спорта в 2022 и 2023 году, рассказал помощник.

«Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани и других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году», — проинформировал Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2023 года Путин подписал закон о международном турнире «Игры будущего» в Казани в 2024 году. Он пройдёт с 21 февраля по 3 марта и в состязаниях будут участвовать 2000 спортсменов в 21 дисциплине. Соревнования поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Президент России 14 ноября 2023 года назвал «Игры будущего» большим, уникальным спортивным праздником. Глава государства уточнил, что идея соединения классических видов спорта с киберспортом — это отражение образа России, открыта новому, но соединяющей его с самобытным наследием.

Ранее в этот же день на выставке-форуме «Россия» в Москве представили талисман первых мультиспортивных соревнований «Игры будущего». Им стала жар-птица Мира, которую создали студенты из Татарстана.

Министр спорта Олег Матыцин в октябре 2023 года отметил, что главное назначение «Игр будущего» ― показать открытость России как страны, активно воспринимающей тенденции среди молодого поколения.