Тбилиси, 8 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Грузинский актёр и режиссёр, экс-депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Сосо Джачвлиани умер на 66-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 8 января сообщил телеканал «Рустави 2» со ссылкой на родственников артиста.

Кадр из фильма

Уточняется, что Джачвлиани несколько лет боролся с тяжёлой болезнью и лечился в одной из клиник.

Джачвлиани родился 5 июня 1958 в Сванетии и в 1978 году окончил Грузинский государственный институт физической культуры, а в 1991 году — режиссерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Шоты Руставели.

Артист снимался в таких фильмах, как «Древо желания» (1976), «Юрка — сын командира» (1984), «Белые флаги» (1990), «Солнце неспящих» (1992) и др. Являлся депутатом восьмого созыва (2012–2016 годов) парламента Грузии и президентом Федерации армрестлинга Грузии. Артист также был чемпионом мира и Европы по армрестлингу.