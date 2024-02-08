Москва, 8 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Отказ Швеции от расследования взрывов на «Северных потоках» ожидаемо, её целью изначально было скрыть реальные обстоятельства теракта, сообщили 8 февраля в Совете безопасности России.

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«Там и дальше вовсю будут тянуть время, выдумывать самые фантастические версии», — заявили в Совбезе.

Подрыв «Северных потоков» стал одним из эпизодов в череде преступных умыслов европейских властей, приведший к потере энергоносителей из России. Так, европейские политики, втянувшиеся в происходящее на Украине, принесли в жертву суверенитет и благополучие собственных стран.

Швеция 7 февраля приняла решение закрыть расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». В этой связи в Кремле заявили, что Москва проследит за дальнейшими следственными действиями и уже с учётом этой информации примет решения.

Официальный представитель МИД РоссииМария Захарова, комментируя решение Швеции, прямо заявила, что расследование теракта на «Северных потоках» могли прекратить, опасаясь раскрыть правду.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. Звучали версии о причастности к взрывам США и частной проукраинской группировки. При этом президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в терактах на «Северных потоках» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.