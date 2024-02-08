Тель-Авив, Израиль, 8 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Футбольные федерации двенадцати стран Ближнего Востока направили в ФИФА коллективное письмо, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Борис Приходько/EPA/TASS

Среди подписантов оказались Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также разослали всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям. Послание направили в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Причиной такого требования стал военный конфликт между Израилем и Палестиной.

В израильской футбольной ассоциации выразили надежду на то, что ФИФА не будет смешивать политику и футбол. Так прокомментировал письмо генеральный директор израильской ассоциации Нив Гольдштейн.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказывал, что чиновники ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций в отношении сборной Израиля в ответ развели руками.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января президент УЕФА Александр Чеферин в интервью The Guardian затруднился объяснить разницу подходов к России и Израилю в вопросе проведения международных матчей.

«Мир сходит с ума, я больше ничего не буду говорить», — заявлял тогда президент УЕФА.

После возобновления арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года израильские футбольные клубы продолжили выступление в турнирах под эгидой УЕФА.